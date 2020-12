Agrava época invernal situación en hospitales

Compartir esta publicación













En Nuevo Laredo, los ingresos a los hospitales Covid-19 se elevaron, al grado de alcanzar la mitad de la capacidad destinada; esto en el marco de la entrada del invierno.

Actualmente hay 41 personas hospitalizadas, entre el IMSS y la Unidad Covid, quienes llegaron a los nosocomios cuando ya casi no podían respirar, por lo que fueron internados urgentemente.

“Teníamos 18 y en un par de horas subió a 22, ingresamos a cuatro en media mañana, ya graves; afuera teníamos cuatro ambulancias, a diario vemos hasta cinco personas en el Triage Respiratorio con todos los síntomas Covid”, informó Jesús González Cepeda, director del Hospital General Solidaridad y responsable de la Unidad Covid-19.

Indicó que el problema es que las personas cuando presentan síntomas por coronavirus no acuden al médico, no toman tratamiento, y cuando acuden por ayuda es porque ya no pueden respirar.

“Nos llegan aquí sin poder respirar, ya graves, básicamente están llegando directo al hospital”, expresó el galeno.

Dijo que cuando la persona enferma, los que se aíslan no están tomando tratamiento, por lo que recomendó acudir a la Jurisdicción Sanitaria V en donde cuentan con el medicamento para entregarlo, y evitar estas complicaciones con las que están llegando a la Unidad Covid.

Las personas siguen sin entender que no deben de andar en la calle, ayer los centros comerciales y restaurantes de comida rápida estaban muy concurridos, y para entrar a las tiendas de Paseo Reforma fue difícil. El ánimo de los médicos que están en la primer línea está “por los suelos”, y no es para menos, pese a las recomendaciones, algunas personas siguen reuniéndose.