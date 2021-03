Agreden a menores con arma de fuego

Víctimas de agresión a balazos se refugiaron en el Puente Internacional “Juárez- Lincoln” pidiendo ayuda a los agentes de CBP, pues unos menores fueron perseguidos a balazos por los tripulantes de una SUV negra, la Policía de Laredo buscó y arrestó a los pistoleros de 21 y 20 años de edad.

El sábado 27 de febrero a las 07:00 de la tarde, unos menores en un carro Chevrolet color gris, que presentaba varios orificios de bala, llegaron a toda prisa de norte a sur, al puente “Juárez-Lincoln”, dijeron a los federales vestidos de azul, que los seguía una vagoneta negra.

Aduanas llamó a la policía municipal y estos efectuaron una batida por la ciudad, en Saunders y Springfield ubicaron la camioneta cerrada y oscura, de los sospechosos, les marcaron el alto, pero no pararon, huyeron zigzagueando patrullas y vehículos del tránsito normal.

Pero en el cruce de Tilden y Locust, barrio “Las Polkas” dos cuadras al oeste del panteón católico, región central de Laredo, Jesús Alberto Cárdenas, de 21 años de edad, chocó contra otro vehículo.

Él y Saúl Cavazos, de 20 huyeron a pie, pero fueron copados por los patrulleros.

Cárdenas fue arrestado con cargos de evadir con vehículo y a pie, así como por chocar.

Cavazos solo por huir a pie.

No hay heridos, la investigación continúa, no hay información de los balazos, ni se dijo nada de armas, calibre, balas o casquillos.

