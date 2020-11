Deja sin agua comapa a colonias del surponiente

Compartir esta publicación













No le cortaron el agua, ni se le daño la tubería, sino que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -Comapa-, decidió suspender el servicio a las colonias del surponiente sin previo aviso.

Como es tradición, casi cada mes la dependencia gubernamental deja sin suministro a sus usuarios de diversos sectores, en esta ocasión son más de 7 colonias que actualmente están sin el servicio.

Por lo que si usted se despertó para ir a trabajar, tomó un baño y se encontró con la sorpresa de que no había agua, no se alarme, no fue culpa de su falta de pago.

De acuerdo a un comunicado oficial que emitió Comapa, justo en el momento que se suspendió el servicio, notifica que la falta de agua, se debe a una supuesta reparación de una línea.

Las familias afectadas estarán sin el suministro por al menos 5 horas, ya que aseguran que los trabajos culminarán hasta la 1:00 de la tarde.

Hasta el momento no avisaron si ofrecerán el servicio de pipas, o algún apoyo para las personas que se quedaron sin agua.

Las colonias afectadas son Concordia, Fresnos, Encinos, Nogal, Casas Geo, Francisco Villa, 150 Aniversario, San Roberto, y alrededores.

En reparaciones anteriores, los trabajos han perdurado por días, por lo que se le recomienda a la ciudadanía tomar medidas alternas para suministrar de agua y no detener sus actividades diarias.