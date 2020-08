Aguas negras… el dolor de cabeza de habitantes

Compartir esta publicación













Las últimas lluvias se han convertido en el dolor de cabeza de los vecinos de la colonia Voluntad y Trabajo, para quienes el brote recurrente de aguas negras representa un foco más de infección en esta temporada de pandemia.

“El problema de las aguas siempre se ha visto en esta colonia, cada vez que llueve las calles se convierten en lagunas de aguas que huelen muy mal y con estos calores aún más”, mencionó el habitante Santiago Hernández.

Desde las recientes lluvias, varias calles principales se convirtieron en estancamientos de agua, y con ello en puntos de infección que han desencadenado mosquitos, empeorando así la situación actual del Covid-19 pues a pesar de que en estos tiempos se ha priorizado el cuidado e higiene, los residentes de VyT deben ser más cuidadosos para evitar enfermarse.

Calles principales de la colonia siguen con el problema de brotes de aguas negras, aún y cuando las lluvias ya pasaron.

“Hay que tenerle miedo al Covid, pero también a estas aguas negras que deben de tener más virus que nos puedan afectar en la salud, tenemos que estar más alertas”, advirtió Elizabeth Ruiz.

Más de dos semanas llevan los estancamientos actuales, sin embargo, ya se ha convertido en un problema recurrente que las autoridades no han tomado con seriedad, hasta el momento no se ha logrado que otorguen una mejor cara a las calles de la colonia que ha quedado en el olvido, y a pesar de que se han hecho reportes en Comapa, no ha habido respuesta.