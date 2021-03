Aguas negras, su diario problema

Compartir esta publicación













Desde hace una semana, vecinos de la colonia Infonavit-Fundadores, padecen de un brote de agua residual pese al taponamiento del drenaje; problema con el que cargan hace más de 20 años.

El desborde de agua residual se encuentra en la calle Dr. Conrado Garza Cantú, entre Ayuntamiento Sur y Fidel Velázquez, el cual comentaron los vecinos ya lo han reportado ante la Comisión Reguladora Municipal de Agua Potable; sin embargo no han procedido con el problema, que cada vez más se extiende sobre calles aledañas, causando al mismo tiempo un olor desagradable que perdura todo el día.

“Ya llevamos una semana así, ya se habló a Comapa y no han venido a resolver el problema; llamamos varias veces, pero ellos no tenían red, cuando por fin logramos contactarnos con el organismo nos dieron un número de Whatsapp para reportar el problema que tenemos, pero no contestaron. Al día siguiente algunos vecinos se acercaron a Comapa, pero no tuvieron respuesta”, explicó una vecina del sector.

A pesar de que los habitantes de la colonia necesitan acabar con el brote de agua, resaltan que debe ser prioridad solucionar un problema con el que llevan más de 20 años, pues señalan que una y otra vez se repite la misma situación, en este sector de la colonia Infonavit.

“Siempre pasa lo mismo, tengo 20 años viviendo aquí y los vecinos me dicen que desde antes se padecía con esto; una y otra vez con lo mismo, las calles se llenan de agua sucia y así duramos semanas hasta que vienen a disque arreglar y dentro de unos meses vuelve a ocurrir lo mismo”, explicó Jose, habitante del área.

Esta problemática no es la única con la que se enfrentan los residentes, pues también los socavones han sido característicos. Sin embargo, en el marco de la falta de mantenimiento y mejoramiento de las colonias de Nuevo Laredo, Infonavit sólo es una pequeña parte, pues son múltiples las que padecen de problemas de los que tiene conocimiento el Ayuntamiento Municipal, pero no los resuelve.