Viralizan VIDEO de Nodal en secundaria; así le cantaba a su novia

Hace unas semanas se popularizó el video de una supuesta ex novia de Christian Nodal, quien aseguraba que el cantante le había dedicado uno de sus mayores éxitos, “¿Ubican la canción Te fallé de Nodal?”, cuestionaba la joven quien aclaró que su romance había sido en la preparatoria.

Ahora se hace viral un video en donde se ve a Nodal más joven, en su etapa de secundaria cantando junto a una adolescente que al parecer fue su novia en esa época.

Christian Nodal, ahora novio de la también cantante Belinda, saltó a la fama en 2016 por su sencillo ‘Adiós Amor’, y su fama acrecentó con su participación en La Voz de TV Azteca en donde se enamoró de Belinda.

En este video el intérprete aparece cantándole a quien aseguran era su novia de secundaria.

En este corto que ya se comparte en las distintas redes sociales, aparece una joven con cabello corto y uniforme cantando y a su lado aprese Nodal.

Cuando ella termina de cantar su parte, Nodal le hace segunda para luego completar el dueto cantando ambos “Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di; Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir; Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión; Mujer de piedra, tú no tienes corazón”.

Aseguran que la joven se llama Fernanda y que presuntamente es la joven a la que le dedicó la cacnión Te Fallé.

Entre los comentarios que han surgido en torno al video se puede leer “La chavilla sin pensar en ese momento que sería lo que es hoy en día Cristian, va a decir: ese wey canto conmigo en la secu jajaja”; “Ella es su ex novia Fernanda a ella le dedicó la de “te fallé””; “Que bonita su ex novia y canta también súper bonito!”; “Escuela secundaria José María Girón de H Caborca sonora Mexico no que no”, se lee entre las reacciones.