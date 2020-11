Ahorro de 80 millones de pesos por reducción de salarios a altos funcionarios: AMLO

Compartir esta publicación













La reducción de salarios a los altos funcionarios que se implementó en abril por parte del Gobierno Federal, esto como acción para enfrentar la crisis provocada por la pandemia covid-19, generó un ahorro de 80 millones de pesos, así lo aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Durante la tradicional conferencia de prensa, el mandatario informó que la próxima semana dará a conocer en qué se gastarán los recursos que, prevé, aumenten debido a que se sumarán los depósitos de funcionarios que decidan donar parte de su aguinaldo.

“Así como se recogieron los 80 millones a los que hago mención que llevamos ahorrados y que se van a utilizar, pronto vamos a decir en qué se van a utilizar, así mismo lo del aguinaldo, hay una cuenta en donde recibo mi aguinaldo y voy y depósito. En mi caso voy a devolver todo el aguinaldo, en el caso de secretarios y funcionarios de alto nivel es menor lo que voluntariamente se les está solicitando, pero no están obligados”, puntualizó.

El Presidente dejó en claro que los funcionarios que consideren que no pueden donar parte de su aguinaldo tienen la libertad de no hacerlo, pues no se revisará quién deposita y quién no, “lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha”

En tanto, el secretario de hacienda, Arturo Herrera, informó que ayer se realizaron los primeros depósitos del aguinaldo para cumplir con el compromiso de entregar estos recursos en el marco del Buen Fin.

“Ayer se realizaron, para la mayor parte de los trabajadores, las transferencias. Era el compromiso, me parece que vamos en tiempo y forma”, agregó.

