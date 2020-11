¿Necesitas dinero para un buen fin? Retira tu ahorro de INFONAVIT

Compartir esta publicación













Si bien hay gastos que muchas veces no se consideran o previstos que desequilibran la economía familiar si eres trabajador tienes acceso a tu ahorro, dependiendo de la cuenta en la que se encuentre tus ahorro de infonavit, debe seguir algunos pasos para realizar la solicitud.

¿Qué debo saber para retirar mi ahorro infonavit?

Fondo de Ahorro 1972-1992

El fondo está compuesto por donaciones de empleadores entre 1972 y 1992. Dado que la legislación en ese momento era efectiva, estos ahorros no produjeron beneficios.

Ahorro infonavit

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener mi ahorro de infonavit?

*Si es mayor de 50 años; no ha trabajado durante al menos un año; tiene una resolución de pensión por invalidez *, invalidez, cesantía y vejez emitida por el IMSS, o ha aprobado un plan privado para jubilarse, tienes una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit, o un laudo judicial a tu favor.

*Ingresa a mi cuenta Infonavit y comienza tu proceso.

*Solo necesita proporcionar: tu registro federal de contribuyentes (RFC), número de seguro social (NSS) y código único de registro de población (CURP).

* Si es una invalidez parcial, debe ser superior al 50%.

Nota importante: le recomendamos que verifique que la información del documento sea correcta.

Realiza la corrección de tu nombre completo y/o CURP.

Consulta más información.



Ahorro infonavit

Subcuenta de Vivienda 1992

A este fondo se destinaron las aportaciones patronales de 1992 a junio de 1997. Estos ahorros se entregan con los rendimientos que hayan generado hasta el momento de tu retiro.

¿Qué requisitos debo cubrir?

Tener 65 años o más.

Estar registrado en una Afore.

Solicita tus ahorros en la Afore en la que estés registrado. Entra a la página de Consar para informarte sobre los pasos a seguir.

Genera una cita para solicitar la devolución de tu ahorro en Mi Cuenta Infonavit. En esta misma solicitud, el Infonavit también te devolverá todo lo que hayas ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda 1997.



Subcuenta de Vivienda 1997

Esta cuenta se formó con las aportaciones que hizo tu patrón a partir del 1 de julio de 1997. Se te entregará tu ahorro con los rendimientos que haya generado hasta el momento de tu retiro.

¿Qué requisitos debo cubrir?

Contar con dictamen de pensión expedido por el IMSS con fecha posterior al 1° de julio de 1997.

No tener un crédito del Infonavit vigente.

Si estás en proceso de aclaración de homonimia, es necesario concluirlo antes de iniciar el trámite de retiro.

Realiza tu trámite en el Infonavit o en tu Afore:

¿Qué debes llevar a tu cita?

Número de solicitud y número de cita.

Número de Seguridad Social (NSS), RFC, CURP 1 .

. Número de cuenta bancaria, puede ser la cuenta en la que el IMSS te deposita tu pensión.

Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía (INE 2 , IFE 2 , Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula profesional, Tarjeta de residente temporal, Tarjeta de residente permanente).

, IFE , Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula profesional, Tarjeta de residente temporal, Tarjeta de residente permanente). Original y copia de tu estado de cuenta bancario con CLABE, no mayor a dos meses

Si presentaste una demanda laboral o un amparo indirecto y tienes resolución a favor: original y copia del laudo del juicio (carátula, resolución y firmas).

Si presentante una demanda laboral o un amparo indirecto y aún no tienes resolución: original y copia del desistimiento de tu demanda o amparo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o juzgado.

1 Realiza la corrección de tu nombre completo y/o CURP.

2 Si tu credencial para votar perdió vigencia a partir del 1° de enero de 2020 y no ha sido renovada, continuará siendo válida hasta el 6 de junio de 2021 y podrás presentarla para realizar tus trámites, además deberás presentar una impresión oficial de tu CURP obtenida desde la página de la Secretaría de Gobernación, junto con alguna otra identificación con fotografía, aunque esta no tenga el carácter de oficial (Licencia de manejo, Credencial del IMSS, Carnet de prestaciones médicas, Credencial INAPAM, Credenciales emitidas por universidades u organismos descentralizado). Si no cuentas con tu credencial para votar o la tramitaste y no la has recogido, puedes acudir a tu cita con la Constancia Digital de Identificación emitida por el INE, debe encontrarse vigente y acompañada de alguna de las identificaciones antes mencionadas.

Devolución a beneficiarios

Devolución del Fondo de Ahorro 1972 – 1992

En caso de ser beneficiario (único o múltiple) de un trabajador fallecido, y éste cuente con saldo en el Fondo de Ahorro 72-92, ingresa al servicio de Devolución del Fondo de Ahorro y sigue las indicaciones.

Para este trámite es necesario que cuentes con un laudo o resolución judicial que condene al pago de estos recursos.

Consulta más información.



Devolución de la Subcuenta de Vivienda 1992 y 1997

Si eres beneficiario reconocido ante el IMSS, no requieres la designación de beneficiarios emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ingresa al servicio de Devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda y sigue las indicaciones.

En caso de no ser beneficiario legal (cónyuge, descendiente, ascendiente o concubina) y, por lo tanto, no se cuenta con dictamen de pensión del titular finado(a), es indispensable acreditar esa condición mediante resolución de designación de beneficiarios emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.



