Ahorros de un granjero son convertidos en polvo por plaga de termitas

Ya sea por ignorancia o desconfianza en las instituciones financieras, muchas personas prefieren guardar sus ahorros en casa en lugar de abrir una cuenta de banco, situación que ha dado origen a verdaderas tragedias, como la que recientemente le sucedió a un granjero de la India.

En un momento de apuros económicos, el hombre decidió recurrir al dinero que tenía guardado en una caja, oculta en su hogar. El hallazgo lo dejó derrumbado en el suelo, pues encontró sus fajos de billetes roídos por las termitas.

Según reporta el medio The Times of India, los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero en la ciudad de Mylavaram, perteneciente al distrito de Krishna, el estado indio Andhra Pradesh.

Las termitas dejaron inutilizables los ahorros del granjero

Ahí vive Bijli Jamalayya, un granjero criador de cerdos de 37 años, quien el pasado martes no dudó en recurrir a los ahorros de toda su vida, que había acumulado con intención de comprar una casa, para solucionar un apuro económico de su negocio.

Fue así que después de mucho tiempo, decidió abrir la vieja caja de metal en la que guardaba su dinero, pero lo que encontró lo dejó en shock, pues si bien los billetes que sumaban más de 500 mil rupias (poco más de 143 mil pesos mexicanos) continuaban en el baúl, se encontraban todos roídos por las termitas.

De acuerdo con The Times of India, el granjero no pudo soportar el ver su dinero inservible, con grandes agujeros y convertido en polvo, por lo que terminó derrumbado en el suelo. Sin embargo, cuando se recuperó, intentó rescatar algunos de los billetes menos afectados.

La policía acudió a la casa del granjero

La tragedia de los ahorros perdidos pudo conocerse después de que vecinos reportaran a la policía que algunos niños se encontraban en la calle jugando con billetes rotos.

Cuando los uniformados acudieron al lugar, los menores, hijos del granjero, le contaron la triste historia de las termitas.

en redes sociales ya circula un video en el que se puede ver la enorme caja de metal llena con billetes inservibles, mientras los internautas piden a las autoridades que hagan algo para intentar que al menos algunos billetes puedan ser cobrados por el granjero.