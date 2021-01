FOTO: Aislinn está en Hawái con presunto nuevo novio

Compartir esta publicación













Tras algunos meses de rumores, Aislinn Derbez y su rumorado novio, Jesh de Rox, confirman a través de sus publicaciones que se encuentran juntos en Hawái.

Aislinn Derbez recibió el año nuevo en Hawái rodeada de exóticos paisajes y una espectacular vista de la naturaleza, sin embargo, no lo hizo sola, ya que, según su historias de Instagram, en la isla también se encuentra Jesh de Rox, con quien la han relacionado sentimentalmente las últimas semanas.

La primogénita de Eugenio Derbez ha recurrido a su perfil oficial en Instagram para compartir una serie de publicaciones en las que aparece disfrutando de las maravillas naturales de la isla y de experiencias con un grupo de personas entre las que se encuentra el fotógrafo.

Aunque no aparecen juntos en ninguna fotografía, los posts de ambos revelan que estaban contemplando los mismo paisajes y que han participado en actividades, como ver delfines y meditar, juntos.

El supuesto novio de Aislinn detalló que se encuentra en la Bahía de Kealakekua, por lo que sus seguidores coincidieron en que se encuentran disfrutando de unas vacaciones juntos.

Además, el primer post de Aislinn en 2021 fue interpretado por muchos como una confirmación del romance. “Tal vez lo que piensas que es lo peor que te pudo haber pasado se convierta en lo mejor que te pudo haber pasado… Tal vez eso te regrese a la vida. Tal vez te das cuenta que no sólo no pasa nada, que no sólo no te mueres, sino que puedes volver a sentir y tener todo lo que creías que nunca más sentirías o tendrías”, escribió en la primera parte de su mensaje que acompañó con una imagen de ella tomada por Jesh de Rox.

“Tal vez hay algo más grande que tú, que sabe que lo que te está poniendo enfrente es el escalón más importante de tu vida, y que sólo algo así podría hacerte experimentar quien realmente eres. Pero para que eso suceda todo depende de cada cosa que haces a partir de ese momento: La manera en que enfrentas eso que no querías que te pasara es lo que siembra la semilla y construye todo lo que viene después”, continuó.

Aunque hasta ahora todo son especulaciones, es un hecho que Aislinn ha encontrado en Josh a un coach de vida, pues es el creador de Kindred Meditation, misma que él define como una práctica de meditación moderna impulsada por el movimiento y la conexión humana.

Por su parte, Mauricio Ochmann se dejó ver junto a su hija Kailani durante las vacaciones de Aislinn. En sus últimas publicaciones, el actor aparece disfrutando de los atardeceres en la playa con ella.

“La vida es hermosa, disfrútala mientras estás en eso”, escribió junto a una imagen donde aparece abrazando a la pequeña de dos años de edad. En una siguiente fotografía, el actor escribió: “Amaneceres. Cada día es una nueva oportunidad de renacer y reinventarse”.

La isla de Hawái es un lugar con mucho significado sentimental para Aislinn, pues fue allí donde se embarazó; incluso, eligió el nombre de la niña en honor al paradisiaco destino estadounidense.

En marzo pasado, Aislinn y Mauricio dieron a conocer a través de sus redes sociales su divorcio. En ese momento aclararon que querían dejar de lado su relación de pareja y enfocarse en su amistad y en la crianza de su hija Kailani.

Cuando Aislinn y Mauricio anunciaron su separación, meses después trascendió que el actor fue quien había interpuesto la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables.