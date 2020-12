Al alza los casos de coronavirus

Compartir esta publicación













En las dos últimas semanas se han atendido a cinco personas diarias por síntomas Covid-19 en el Hospital General Solidaridad, lo que le representa un incremento con respecto a las semanas anteriores.

“Nos están llegando al hospital ya con dificultad para respirar, estamos atendiendo de cuatro a cinco aunque no son cuadros graves; se les envía a casa con tratamiento y a realizarse la prueba confirmatoria a la Secretaría de Salud”, afirmó Jesús González Cepeda, director del nosocomio y responsable de la Unidad Covid-19.

Dijo que no todos estos pacientes han requerido hospitalización, pero destacó la importancia de no salir a la calle por cosas innecesarias, además de evitar traer consigo a los menores de edad, ya que de no acatar las indicaciones sanitarias se podría volver al semáforo rojo, y es lo que menos se quiere.

Destacó que al igual que las consultas por problemas respiratorios por coronavirus, los ingresos a la Unidad Covid-19 no han bajado de 18; mientras que en el Hospital del IMSS se tienen 23 pacientes.

“Nos están volviendo a saturar, y eso no es bueno, ya que si se siguen disparando las consultas y los ingresos a las Unidades Covid, tendríamos que volver a cerrar el hospital y eso no queremos que pase”, expresó.

González Cepeda dijo que esta demanda de consulta se debe a que las personas siguen sin entender que no es momento para andar en las calles, en las fiestas, reuniones, pero sobre todo no deben de ir con los niños a ningún lado.

“Vemos que a los niños los llevan a los centros comerciales, a las pulgas y sin cubrebocas”, precisó.

Lamentó que el personal de Salud se siga contagiando por atenderlos y las personas sigan como si nada en las calles y de seguir así, en las próximas semanas no habrá espacio en los hospitales y es volver a cerrar el hospital y empezar de cero.