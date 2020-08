Alarma a docentes posibles cambios

Compartir esta publicación













En la escuela Club de Leones de Nuevo Laredo no hay vacantes para nuevos maestros, pero en la lista de cambios y permutas publicada el pasado viernes, aparece un lugar disponible, situación que ha alarmado a los docentes no sólo de la ciudad, sino en todo el Estado.

El Movimiento Magisterial de Tamaulipas, recientemente denunció los errores que contiene el documento publicado por el Sindicato Nacional de Maestros Sección 30, la lista de vacantes ofertadas para el proceso de cambios durante el ciclo escolar 2020-2021.

“A nuestra escuela llegó una maestra de nuevo ingreso, el año pasado, como en enero y ahora resulta que están ofertando ese lugar, me imagino que a la maestra que es de Victoria la van a mover para meter a alguien de nuevo ingreso en su lugar, si es por cambio de centro de trabajo está bien por los que tienen antigüedad y quieren acercarse al centro, ahí sí está correcto, pero que venga alguien de nuevo ingreso y quiera llegar a un lugar céntrico es injusto”, expresó un docente de la mencionada escuela.

Manuel Mota, vocero del MMT, expresó que el sindicato está para garantizar los derechos laborales de los compañeros, no para ser partícipes de la opacidad y para someterse a las disposiciones de la parte oficial.

“No puede el SNTE aceptar que se oferten lugares de compañeros que ya cumplieron sus seis meses de antigüedad en su centro de trabajo. No puede el SNTE aceptar que se oferten lugares que están concatenados en un movimiento interno y que quién sabe porqué no los realizaron en tiempo y forma.

No debió aceptar el SNTE que no se hayan publicado listas de vacancias directivas de nivel primaria. No debió haber aceptado listas con vacancias de niveles donde no se especifica diferenciación entre distintas funciones”, manifestó.

Dijo que una vez más el sindicato ha actuado lastimosamente contra el magisterio, lesionando los derechos de los trabajadores de la educación en Tamaulipas.