El verdadero rostro de ‘Albertano’ que deja a la féminas sin aliento FOTOS

Una de las cualidades que más atrae de una persona, dejando a un lado la parte física, es el buen sentido del humor. El popular Albertano posee dos cualidades: buen humor y galanura.

Albertano, galán en la vida real

Lo decimos porque tal vez reconozcas al actor Ariel Miramontes por su papel como ‘Albertano’, un personaje que nació en la serie ‘María de todos los Ángeles’ y que, sin duda, es una excelente parodia de un mujeriego con mamitis.

Con un léxico popular, sus camisas abiertas, sacos rimbombantes y un corte mullet, Albartano Santa Cruz es en realidad todo lo contario a Ariel Miramontes.

Además de ser un galán, Albertano también es papá de tres adorables niños ¡Conócelos! 💖 #NosotroslosGuapos https://t.co/JRwkZZYG1k — Galavisión (@Galavision) May 2, 2019

Recientemente, el actor publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las cuales salió a relucir todo su atractivo.

Sus fans enloquecieron y dejaron una larga lista de piropos en las fotos del actor, donde se muestra serio con la barba totalmente cerrada y una mirada seductora que calentó las redes.

IMAGEN: Instagram @albertano oficial

“Qué belleza, Dios mío” / “Cuánta belleza” / “Ave María Purísima” / “Qué varonil y guapo” / ”Qué guapo” / “Hermoso” / “Uf, esa mirada”, fueron algunos de los comentarios de las fans.

Aunque no es la primera vez que Ariel publica fotos fuera de su personaje, con este look demostró que no solo es un gran actor, sino que además es muy galán.

