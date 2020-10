Albertano da positivo a Covid-19, suspenden su obra de teatro

Compartir esta publicación













Ariel Miramontes, quien interpreta al divertido personaje de Albertano, dio positivo a la prueba de covid-19, así lo dio a conocer el productor Alejandro Gou con quien el actor trabaja en la obra “A oscuras me da risa”.

A través de Twitter, Gou dio a conocer la noticia, además mencionó que la puesta en escena será suspendida. A través de un tuit, Alejandro Gou informó al público que debido a que Ariel Miramontes salió positivo a la prueba de coronavirus, la obra “A oscuras me da risa” deberá ser suspendida para evitar contagios de covid-19.

“Como productor he asumido el compromiso semanal de realizar pruebas de covid a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien”, escribió el productor.

Para el programa De Primera Mano, Alejandro Gou dio una entrevista en la que platicó que aunque “A oscuras me da risa” está teniendo éxito, a pesar de las restricciones por el coronavirus, ésta deberá de ser suspendida.

“Era el riesgo que teníamos y ya empezábamos a llenar el 30 por cierto. La obra fue adaptada para Albertano y todos tienen suplente, pero el único que no era Ariel y le tocó a él”, mencionó el productor Alejandro Gou.

Como productor he asumido el compromiso semanal de realizar pruebas de COVID a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien. Se suspende "A Oscuras Me Da Risa" hasta nuevo aviso. — Alex gou (@alex_gou) October 30, 2020

“Vamos a suspender la temporada hasta nuevo aviso, pero primero la salud de Ariel, de los compañeros y la del público”, mencionó.

El productor comentó que en cuanto se enteró de los resultados habló con la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, para avisarle que Ariel Miramontes no podía presentarse, ya que acudiría como invitado.

“Él estaba en Hoy, me llegaron los resultados y le hablé a Magda Rodríguez para decirle lo que estaba pasando, que lo sacara del aire y que fuera a su casa”, comentó el productor.

Por otra parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó que se comunicó con el actor, quien le contó que por el momento no tiene ningún síntoma.

“Hablé con Albertano y me dijo que no tiene ningún síntoma, no le duele nada, es asintomático. No tiene dificultad para respirar, no tiene temperatura ni ha perdido el olfato”, contó Gustavo Adolfo Infante.