Luchador Alberto del Río es acusado de secuestro y violación

Según el sitio PW Insider, se ha acusado formalmente al luchador profesional Alberto del Río de secuestro y violación.

Los hechos ocurrieron en mayo pasado cuando el luchador, también conocido como el Patrón Alberto, secuestró y agredió sexualmente a una mujer en San Antonio, Texas, por espacio de trece horas.

La policía, según el sitio, confirmó la acusación al luchador mexicano.

“José Rodríguez Chucuan está acusado de varios cargos. La acusación formal alega que el 3 de mayo de 2020, Chucuan cometió un cargo de secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual”.

Según Wathculture, Del Río, que en México era conocido como Dos Caras Junior, “se enfrenta a un posible caso de 5 a 99 años de cárcel o cadena perpetua, más una multa de hasta 10 mil dólares en caso de ser declarado culpable de secuestro agravado en primer grado, que se reduce de dos a 20 años y una multa similar si es declarado culpable en segundo grado”.

Alberto Del Rio, whose real name is Jose Rodriguez Chucuan, was accused in May of attacking a woman when he confronted her with allegations of infidelity https://t.co/fx5PcrmV1M

— CBS Austin (@cbsaustin) October 9, 2020