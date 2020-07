Alcalde de San Antonio responsabiliza a ciudadanos de aumento en casos de Covid

Las cifras de contagios en el área de San Antonio siguen subiendo y el alcalde Ron Nirenberg reaccionó a esto en su cuenta de Twitter donde responsabilizó a la ciudadanía por no acatar las recomendaciones de las autoridades de salud.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de salud, el condado de Bexar registró este domingo 2 mil 202 nuevos casos de coronavirus, el mayor número de casos reportados en tan solo un día desde el inicio de la pandemia.

En momentos en el que las muertes por causas de las complicaciones de la enfermedad suman a 257 y el total de casos en el condado supera los 30 mil contagios, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, responsabilizó a la ciudadanía por los altos casos de contagios que se reportaron este fin de semana.

“Con un aumento brusco en los casos en los últimos días, está claro que nuestra comunidad no se tomó el fin de semana del 4 de Julio tan en serio como esperábamos”, escribió el alcalde en sus redes sociales.

Días antes de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, Nirenberg había exhortado a las personas a permanecer en sus casas y a evitar las grandes reuniones entre los familiares y amigos.

