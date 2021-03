Alcaldes de Texas critican a gobernador por cancelar uso de cubrebocas

Luego de la polémica orden del gobernador Greg Abbott para reabrir Texas al 100% y eliminar el uso del cubrebocas, alcaldes de Houston y San Antonio hicieron fuertes criticas a esta decisión.

A esta molestia se unieron expertos en salud, funcionarios de algunos condados y hasta empresarios, quienes coincidieron en que eliminar el uso de cubrebocas es precipitado y pone en riesgo la salud de los texanos.

Sylvester Turner, alcalde de Houston, lanzó duras críticas desde sus redes sociales, donde mostró su molestia por esta nueva orden para que los tejanos dejen de utilizar mascarilla.

“El gobernador se equivoca al revertir la orden de mascarillas en todo el estado que no es respaldada por los profesionales médicos, la ciencia o los datos” escribió el alcalde.

Turner aseguró sentirse decepcionado y comentó que este tipo de acciones lejos de traer un beneficio, perjudica el avance que están teniendo los condados en la reducción de contagios.

“Cada vez que empezamos a movernos en la dirección correcta, el gobernador interviene y nos retrasa y hace que todos nuestros trabajos sean más difíciles” dijo Turner.

Por su parte, Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, también lamentó esta nueva orden y pidió a sus ciudadanos unirse a él para no acatar la orden y seguir utilizando el cubrebocas para seguridad de todos.

“Abrir todo al 100% y al mismo tiempo rechazar el mandato de la máscara de nuestro estado es un gran error.Únase a mí para continuar usando una mascarilla”, mencionó Nirenberg.

