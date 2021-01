Alejandro Vázquez: a una década de su partida así se escucha en NLD

La 'Cumbia' de Alejandro Vázquez tuvo tanto éxito que podía escucharse por todos lados no solo en Nuevo Laredo si no en toda la región

La ‘Cumbia’ de Alejandro Vázquez tuvo tanto éxito que podía escucharse por todos lados no solo en Nuevo Laredo, sino por toda la región, incluso en ciudades norteamericanas como San Antonio y Houston fue tanta la fama de sus canciones que aún se siguen escuchando.

El ‘compositor de moda’ como era conocido Alejandro Vázquez disfrutó hasta el último de sus días el talento que tenía para componer canciones para diferentes agrupaciones y géneros.

De sus últimas presentaciones fue básicamente en su mayoría para eventos cristianos en los cuales interpretaba cantos evangélicos, aún existe un canal de youtube donde puedes ver algunas entrevistas y presentaciones en las cuales participó.

Alejandro Vázquez dejó una herencia que aún no se acaba

Es común escuchar en estaciones de radio o en carnes asadas las canciones escritas y que le dieron éxito a Alejandro Vázquez, esa es la herencia que dejó a todos sus fans, dejó lo mejor que tenía, sus canciones.

Desconocemos las causas de la muerte de Alejandro Vázquez pero sí sabemos parte de su vida que fue las letras que componía y sus éxitos que pusieron a Nuevo Laredo en el mapa musical.

Alejandro Vázquez era muy popular en Nuevo Laredo y seguramente si no lo conoces es casi seguro que hayas escuchado alguno de sus éxitos, también te compartimos una galería de fotos que por un tiempo estuvo perdida en internet.

No me quieres hablar de Alejandro Vázquez

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

Ya no me quieres hablar

no se por que

ni me volteas a mirar

no se que hacer

Quisiera hablarte yo

pero me da temor

a que me hieras más

si me contestas mal

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

(PUENTE MUSICAL)

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

Si ves que llego te vas

lejos de mi

no me has vuelto a saludar

ni a sonreir

Que te hizo cambiar

quien te alejo de mi

dimelo por que yo

sin ti voy a morir

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

No me quieres hablar

cada dia que pasa te extraño más

cada vez que te miro quiero llorar

por que no me quieres no me quieres hablar

‘Otra vez’ de Alejandro Vázquez

Cuando volvere a verte otra vez

di si probare lo dulce de tu miel

cuando me darás otra oportunidad

de navegar en las aguas de tu mar

Cuando escuchare tu voz una vez mas

me gusta la forma que tienes al hablar

y volver a ver tus labios sonreir

cada que te ries me haces tan feliz

Cuando me darás otra vez tu amor

otra vez ya quiero porque mucho me gusto

tu formar de amar tu forma de hacer

esas cosas quiero que las hagas otra vez

Cuando me darás otra vez tu amor

otra vez ya quiero por que mucho me gusto

tu formar de amar tu forma de hacer

esas cosas quiero que las hagas otra vez

(PUENTE MUSICAL)

Cuando me diras de una vez que si

que ya para siempre vas a estar junto a mi

no quiero ser una aventura nada mas

pero eso solo tu lo decidiras

Cuando me darás otra vez tu amor

otra vez ya quiero por que mucho me gusto

tu formar de amar tu forma de hacer

esas cosas quiero que las hagas otra vez

Cuando me darás otra vez tu amor

otra vez ya quiero porque mucho me gusto

tu formar de amar tu forma de hacer

esas cosas quiero que las hagas otra vez

Cuando me darás otra vez tu amor

otra vez ya quiero porque mucho me gusto

tu formar de amar tu forma de hacer

esas cosas quiero que las hagas otra vez