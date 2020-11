¡ALERTA! Esta comida congelada podría causar alergias

Compartir esta publicación













Si compraste comida congelada recientemente, antes de empezar a cocinar revisa las etiquetas de los productos que tienes ya que podrían ser parte de un retiro de botanas de macarrones con queso.

Los productos de la marca Stuffed Foods LLC, una compañía con base en Massachusetts, están siendo retirados porque contienen dos ingredientes que no están listados en la etiqueta.

Los “Mac & Cheese Bites” de esta marca podrían tener pollo a pesar de que la etiqueta dice que es libre de carne. Esto podría ser perjudicial para personas con alergia a este alimento o aquellos que son vegetarianos. Los productos afectados también contienen soya, que es un alergeno, y no está listado en los ingredientes.

La compañía ha retirado 1,818 libras de sus “Mac & Cheese Bites”, luego de que un cliente se quejó de que el producto que compró en realidad tenía piezas de pollo estilo Buffalo.

Los productos afectados vienen en una caja de cartón de 9.75 oz que contienen una bolsa de plástico con 12 piezas congeladas y un código de lote “20272”, o un código de paquete que dice “BEST IF USED BY: MAR 22 2022”.

El Servicio de Seguridad e Inspección de Comida (FSIS) advirtió que el artículo afectado fue enviado a tiendas a lo largo de EE.UU. El retiro es Clase II, lo cual significa que es una “situación de peligro a la salud donde hay una remota posibilidad de consecuencias de salud adversas por el uso de este producto”.

Según Investigación y Educación de Alergias de Comida (FARE), las alergias de alimentos afectan a 32 millones de personas en EE.UU., de las cuales alrededor de 200,000 necesitan cuidado médico cada año.

Más de 170 alimentos están en la lista de posibles detonantes de reacciones alérgicas. Los más comunes son soya, huevos, cacahuates, trigo, pescado y mariscos.

Hasta el momento no hay reportes de reacciones adversas debido a los productos de Stuffed Foods, pero se le recomienda a los consumidores que no utilicen los artículos afectados.

“Se motiva a los consumidores que hayan comprado estos productos a que no los consuman. Estos productos deberían ser descartados o regresados al lugar de compra”, dijo FSIS.