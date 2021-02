Alerta IRS por preparadores fantasma

Aquel que cobra por preparar declaraciones de impuestos a los contribuyentes, pero no firma tales reclamos, es gente de cuidado, advierte el IRS, pues gente sin escrúpulos pueden causarle problemas al ciudadano declarante, con mentiras o datos falsos.

Toda información en las declaraciones de impuestos, son algo serio, el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos les recuerda a los contribuyentes que eviten preparadores de declaraciones de impuestos “fantasmas” quienes se niegan a firmar las declaraciones.

Ellos pueden causar una serie de graves problemas, es importante presentar una declaración de impuestos válida y precisa porque al final de cuentas el contribuyente es el responsable de lo que aparece en su declaración.

Esta es la temporada de declarar impuestos, del 12 de febrero al 15 de abril. Los preparadores “fantasmas” obtienen este nombre aterrador porque no firman las declaraciones de impuestos que preparan, intentan ser invisibles al hecho de que han preparado una declaración no correcta, ni veraz, ni certera.

La imprimirán y harán que el contribuyente la firme y la envíe por correo.

Para las declaraciones presentadas electrónicamente, el preparador fantasma las preparará, pero se negará a firmarla digitalmente como preparador pagado.

Por ley, cualquier persona a quien se le pague para preparar o que ayude en la preparación de declaraciones de impuestos federales debe tener un Número de Identificación Tributario de preparador (PTIN por sus siglas en inglés).

Los preparadores de paga deben firmar e incluir su PTIN en la declaración, el no firmar una declaración es una señal de alerta para el contribuyente.

El preparador de paga puede buscar hacer dinero rápido al prometer un gran reembolso o cobrar tarifas a base del monto del reembolso.

Los preparadores de declaraciones de impuestos sin escrúpulos también pueden; exigir su paga en efectivo y no extender recibos; reclamar deducciones falsa para aumentar el monto del reembolso.

Y dirigen los reembolsos delos ciudadanos a la cuenta bancaria del preparador, con fines aviesos.

Independientemente de quién prepare la declaración, el IRS insta a los contribuyentes a que la revisen cuidadosamente y hagan preguntas acerca de cualquier cosa que no esté clara antes de firmar.

Los contribuyentes deben verificar tanto su número de ruta como su número de cuenta bancaria en la declaración de impuestos para cualquier reembolso de depósito directo.

Y los contribuyentes deben tener cuidado con los preparadores que ingresan la información de su cuenta bancaria -del preparador- en las declaraciones.

