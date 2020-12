Alerta el IRS por robos en compras

Compartir esta publicación













El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una advertencia a todos los contribuyentes y profesionales de impuestos para que estén atentos a las estafas y los esquemas de robo de identidad por parte de los ladrones que se aprovechan de la combinación de la temporada de compras y la temporada de impuestos que se aproxima, así como las preocupaciones relacionadas con el coronavirus.

El IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria iniciaron la Semana Nacional de Seguridad Tributaria para coincidir con el Lunes Cibernético (Cyber Monday, en inglés), el tradicional inicio de la temporada de compras navideñas en línea.

“Esta es generalmente la temporada de caza para los ladrones en línea, pero este año hay una peligrosa combinación de factores en juego que deberían hacer que la gente esté más alerta”, dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “La combinación de compras en línea, la temporada de impuestos que se acerca y más de nosotros trabajando de manera remota pone a las personas en más riesgo. Las personas pueden ayudar a evitar ser víctimas de estafas o robos de identidad, al tomar algunas medidas simples para ayudar a proteger la información financiera y tributaria confidencial”.

El IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria de la nación, que trabajan juntos como la Cumbre de Seguridad, marcan la apertura de la Quinta Semana Nacional de Seguridad Tributaria con consejos acerca de las protecciones básicas que todos deben tomar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No olvide usar software de seguridad para computadoras y teléfonos móviles y manténgalo actualizado.

Asegúrese de que el software antivirus comprado tenga una característica para detener programas malignos y que incluya un firewall para prevenir intrusiones.

Las estafas de phishing, como correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto de impostores son la manera número uno en que los ladrones roban datos personales. No abra enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos sospechosos. Este año, las estafas de fraude relacionadas con Covid-19 y el pago de impacto económico son comunes.

Use contraseñas seguras y únicas para cuentas en línea. Use una frase o serie de palabras que se pueda recordar fácilmente o use un administrador de contraseñas.

Use la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Muchos proveedores de correo electrónico y sitios de redes sociales ofrecen esta función. Ayuda a evitar que los ladrones entren fácilmente a las cuentas.

Compre en sitios donde la dirección web comience con “https” – la “s” es para las comunicaciones seguras a través de la red informática. Además, busque el ícono del candado en la ventana del navegador.

No compre a través de wifi público no seguro en lugares como centros comerciales. Recuerde, los ladrones pueden espiar.