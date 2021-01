Emiten ALERTA de Seguridad Pública en Laredo por covid

Un alerta de seguridad pública se emitió por parte de la Ciudad de Laredo a todos los habitantes debido al incremento de casos de covid- 19.

Este jueves hasta los teléfonos móviles llegó el mensaje que advertía sobre la saturación del personal médico.

A continuación el mensaje de alerta

“Este es un mensaje de emergencia de la Ciudad de Laredo. Nuestros profesionales de la salud se encuentran sobresaturados con el incremento de casos de COVID-19. Muchas vidas se han perdido, y les pedimos que se queden en casa a menos que sea absolutamente necesario… salvauna vida.”

Aayer 2 mil 066 contagios del virus, 457 de éstos son resultados acumulados pero mil 609 fueron detectados en 24 horas.

LOS NUMEROS HOY

This is an emergency message from the City of Laredo.

Our medical professionals are overwhelmed with the surge in COVID-19 cases. Lives are at stake, and we are asking you to stay home unless it’s absolutely necessary… save a life. #DoYourPart #ForMyLaredo pic.twitter.com/kV2wqUIL19

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 14, 2021