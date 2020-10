Alertan por vacuna falsa contra la influenza en México

Compartir esta publicación













Ante la alta demanda por la vacuna de la influenza y la escasez en el sector público, el laboratorio Sanofi Pasteur México alertó sobre la venta de una vacuna falsa contra la influenza, ya que solo está disponible, por el momento, en el sector salud, y para la venta privada aún no se ha liberado, destacó una fuente de la farmacéutica.

“Sí hemos tenido muchos reportes de eso, se ha detectado que están ofreciendo Fluzone (vacuna contra la influenza), y que realmente ahorita no debe de haber ninguna dosis de Fluzone en el mercado, o sea cualquiera que esté vendiendo ahorita, es algún tipo de falsificación porque la real todavía no se ha liberado, entonces no hay ninguna en el mercado privado, no hay ninguna”, destacó Alejandrina Malacara directora médica de Sanofi Pasteur México, laboratorio encargado de la vacuna de la influenza en el país.

“Todas las vacunas caducan en la misma temporada, cada temporada, si se encuentran una vacuna que diga que caduca el 22 pues es falsa, así de fácil”, advirtió la directiva en entrevista con Noticieros Televisa.

Sanofi Pasteur México es el único laboratorio que produce la vacuna de la influenza para el país.

La doctora Karen Rosales, pediatra neonatóloga se llevó una desagradable sorpresa cuando trató de comprar “Fluzone” la vacuna contra la influenza, ya que al revisar la información del fármaco se dio cuenta que no era la correcta.

“Esta es la vacuna la Fluzone, bueno, “la Fluzone” que me iban a vender, parecía la correcta. Me pongo a revisar la parte de atrás donde vienen las cepas, para nada eran las cepas que ha dicho la OMS que deba de haber, que va a contener la vacuna Fluzone, eran unas cepas que sí existieron en el año 2017-2018″, comentó la especialista, durante una entrevista con Noticieros Televisa.

También se está alertando a población por la venta ilegal de la vacuna contra la influenza, destinada al sector salud, la cual es aplicada en los hospitales públicos de forma gratuita.

