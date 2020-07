Advierten sobre falsos empleos por redes sociales para extorsionar

Compartir esta publicación













El Servicio Nacional del Empleo en Tampico está alertando sobre engaños que se hacen mediante bolsas de falsos empleos, por lo que es importante que quien busca empleo lo haga de la manera formal y verifique los datos de las empresas a dónde lleva su documentación o la envía de manera electrónica, para evitar así que se roben sus datos o se caigan extorsiones.

“Hace unos días una persona se presentó como colaborador de una empresa de reclutamiento para solicitar personal, sin embargo, no quiso dar los datos ni la razón social de la compañía a la que representaba y sólo quería ver las listas de solicitudes, situación por la cual se le negó el servicio y se le conminó a que realizar al proceso qué hacen todas los negocios cuando consultan las bases del Servicio Nacional del Empleo”.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan temblor de magnitud 3.8 en Miguel Alemán

Señaló Lidia Isela Nuñez López, coordinadora regional del SNE unidad Tampico, quién menciona que no se le proporciona datos a ningún empresa, si no ha llenado el protocolo debido, qué es el registro del negocio con todos los datos fiscales y las necesidades laborales, de otro modo no se puede acceder a la información, ya que el control que se tiene en esta dependencia es estrictamente confidencial.

Advirtió a los buscadores de empleo que no den datos de manera electrónica si no conocen la compañía que está solicitando vacantes, ya que muchas personas están aprovechando de la situación que prevalece por el crecimiento de personas desempleadas, además que busquen denunciar en caso de que caigan en algún fraude o extorsión.

De acuerdo a las autoridades regularmente estas bolsas de trabajo falsos se promueven en las plataformas digitales como Facebook, WhatsApp o Instagram, por lo que es importante que se verifique bien con quién se está contactando, ya que se presentan casos donde después de dar los datos o mandar una solicitud con toda la información, se les pide dinero o le roban la identidad a las personas.