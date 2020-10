Alertan sobre fraudes para tramitar pasaporte en Reynosa

Compartir esta publicación













Por lo menos tres reynosenses interesados en tramitar o renovar un pasaporte mexicano se han convertido en víctimas de fraude, al recurrir a falsos “gestores” externos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes solicitan pagos en tiendas de conveniencia, prometiendo citas rápidas y con menores tarifas.

Salvador Estrada, titular del área, explicó que estas denuncias llegaron en los últimos días hasta el módulo de la zona centro, por lo que hizo un llamado a la población para no dejarse engañar.

“Las personas que cometen fraude se aprovechan de la necesidad o urgencia de la gente por sacar una cita, ya que ahorita por la contingencia el sistema no tiene citas próximas”. Salvador Estrada,

SRE Reynosa

“Cualquier persona que desee adquirir un pasaporte debe revisar que la información viene directamente de las páginas oficiales, ya que ninguna

instancia o trabajador puede hacer citas, de hecho el interesado debe marcar a un número y esperar a que se le asigne un lugar, posteriormente se le envía una clave para pagar en un banco establecido”, dijo.

A los casos de fraude se le dará seguimiento desde lo local y federal, ya que Estrada explicó que la SRE cuenta con un área cibernética.

Por lo pronto, insistió en que todos los trámites de la SRE se hacen en las páginas oficiales, los pagos a través de instituciones bancarias establecidas y las citas a través del call center 01 800-8010-773.

“Las personas que cometen fraude se aprovechan de la necesidad o urgencia de la gente por sacar una cita, ya que ahorita por la contingencia el sistema no tiene citas próximas, se tiene que esperar, pero no hay nadie que pueda agilizar eso, por eso les pedimos que se informen, que no caigan”, exhortó.

En el módulo local, la contingencia sanitaria por el Covid-19 redujo la cantidad de atenciones de 180 en promedio a solo 85 en la actualidad, por lo que el tiempo de espera sobrepasa el mes.

Para no caer en “falsos gestores” es importante que la población rectifique sus citas y que se asegure que todo el proceso se lleva de lineas oficiales.

