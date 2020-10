Alertan operadores por falso examen

Los operadores del transporte de carga de la localidad alertaron a los demás usuarios del sector transportista a no dejarse sorprender

Compartir esta publicación













Los operadores del transporte de carga de la localidad alertaron a los demás usuarios del sector transportista a no dejarse sorprender en relación al examen psicofísico integral, el cual se encuentra suspendido ante la situación de emergencia generada por la pandemia.

“A todos los operadores se les informa que aún no hay citas para el examen médico en ningún estado de la República, no se dejen engañar y no regalen su dinero”, se lee en una publicación de los conductores en sus redes sociales.

Con anterioridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) precisó que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, es la única facultada para la práctica del examen psicofísico integral y cuenta con la suficiente capacidad para atender la demanda, cuya realización se reiniciará en cuanto las autoridades sanitarias lo determinen.

La SCT enfatizó que el examen psicofísico integral para el personal del transporte, sirve para acreditar su aptitud, desde el punto de vista médico, para operar, conducir y/o auxiliar en los diferentes modos de transporte.

Los conductores tendrán tiempo para reunir los documentos necesarios para cuando las unidades responsables competentes inicien operaciones.

EL DATO – DOCUMENTOS NECESARIOS

Identificación oficial vigente: Credencial INE, cédula de identificación ciudadana, cédula profesional, pasaporte o cartilla de identificación del Servicio Militar.

Acta de nacimiento: Solamente cuando es la primera vez que realiza el trámite.

Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

Comprobante de domicilio.

Comprobante de pago original.