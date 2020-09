Alertan a padres de familia por video de suicidio en TikTok

La plataforma TikTok, autoridades e incluso algunos colegios ha enviado una alerta a los padres de familia para que vigilen que el video donde una persona se quita la vida sea visto por niños y jóvenes.

Luego de que el video de un hombre que se quita la vida comenzara a circular en TikTok y otras redes sociales, las distintas plataformas advierten a los usuarios sobre tener mucho cuidado en caso de encontrarlo y denunciarlo.

Las impactantes imágenes que circulan en redes sociales se originaron durante una transmisión en vivo en Facebook, en ella se muestra cómo Ronnie McNutt, de 33 años, se suicida disparándose con un rifle mientras se encontraba sentado frente a un escritorio.

Por ello, TikTok pide a sus usuarios tener cuidado en caso de encontrarse con el video debido a la alta sensibilidad de las imágenes y el impacto que éstas pudieran causar.

TikTok indicó que a pesar de que sus sistemas han detectado y marcado automáticamente estos clips por infringir nuestras Normas de la comunidad, el video del suicidio aún se encuentran circulando en otras plataformas.

Asimismo, mencionó que actualmente se encontraban “eliminando contenido y prohibiendo cuentas que intentan subir clips repetidamente”, y agradecieron a los usuarios las denuncias sobre el video y las advertencias a otros usuarios para que no vean, participen o compartan dichos videos en cualquier plataforma por respeto a la persona y a sus seres queridos”.

