Alfonso Cuarón de vuelta a Netflix con ‘The Disciple’

Netflix adquirió los derechos a nivel mundial del drama indio The Disciple (El Discípulo), en el que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón funge como productor ejecutivo, reportó The Wrap.

El largometraje, escrito, dirigido y editado por Chaitanya Tamhane, ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia y este martes logró una nominación a Mejor Película Internacional en los premios Independent Spirit.

“La historia de The Disciple surgió de mi propia búsqueda de excelencia y dirección. Se trata de cuántos de nosotros seguimos todas las reglas y, sin embargo, a veces, encontramos que falta algo.

