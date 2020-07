Alfredo Adame y Carlos Trejo pactan fecha para Pelea del Siglo y desatan MEMES

Durante una emisión de televisión del programa SNSerio, transmitido por una popular televisora de Monterrey, Nuevo León, se desató otro capítulo del eterno conflicto Alfredo Adame vs Carlos Trejo, que dejó como resultado el pacto de la nueva Pelea del siglo, que meses antes fue cancelada.

El show televisivo, en uno de sus segmentos, contactó al cazafantasmas para videollamar en vivo y tocar distintas temáticas, pero justo al iniciar se refirió a su enemigo con palabras de insulto, lo que rápidamente provocó la ira del también productor, quien respondió sin dudarlo un instante.

Más adelante en el programa, rejo lanzó un nuevo reto que fue realizar la Pelea del Siglo este sábado 25 de julio. En ese momento Mayagoitia cerró el trato y confirmó la fecha como el próximo jueves 30 de julio, durante la emisión del show.

Los creativos de este país ya echaron a andar sus mentes y han llenado de memes Twitter para que al menos ya nos podamos reír, mientras llega el dia de la pelea.

