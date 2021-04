Alfredo Adame reacciona a filtración de polémico audio sobre ‘moches’ de campaña

Compartir esta publicación













Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), sigue envuelto en la polémica tras la filtración de un audio en el que presuntamente explica cómo se repartirán millones de pesos de la campaña política.

A través de un video difundido en las redes sociales, Alfredo Adame reapareció para hacer frente a los señalamientos que hay en su contra por la filtración del audio en el que se le escucha decir que RSP no logrará mayoría en la Cámara de Diputados y que se quedará con 25 millones de pesos de los 40 de su campaña política, pues, justifica, “así son los negocios”.

“De esos 40 millones, nos chingamos 25; así son los negocios, porque no van a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara… de diferencia van a ser como once diputados. Entonces, de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara”, dice Alfredo Adame en el audio.

El ex conductor de televisión, Alfredo Adame rompió el silencio y aclaró la situación, asegurando que todo se trata de una campaña en su contra.

En este sentido, el ex conductor de televisión refirió que todo se trata de un montaje que no refleja su postura política.

“Buenos días, soy Alfredo Adame. En días pasados circuló un audio con distintos momentos de mi vida pública y con un audio evidentemente editado y fuera de contexto que tiene como objetivo dañar mi candidatura, este montaje no refleja mis opiniones”, comentó Adame.