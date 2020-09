¿Alguien te molesta? Alfredo Adame lo insulta por ti

Compartir esta publicación













Durante los últimos meses se han popularizado las plataformas donde celebridades cobran por mandar saludos a sus seguidores. El precio varía dependiendo del famoso, la ocasión y el tipo de mensaje que se quiera. Sin embargo, Alfredo Adame ha ido más allá y manda insultos para todos sus seguidores que los soliciten.

A través de Twitter se difundió una conversación en audio en la que una persona le pide ayuda al famoso para mandarle un contundente mensaje a la persona que lo molesta.

El conductor se convirtió en tendencia luego de que supuestamente había accedido a insultar a una persona sólo porque un seguidor se lo pidió.

En el post que se ha difundido se muestra como un hombre le pide ayuda al también actor a través de WhatsApp. De acuerdo con la persona se trata de un hombre que constantemente lo molesta y que ya se encuentra harto.

“Buen día, Alfredo Adame, con todo el respeto que se merece, si me podría hacer un favor estaría agradecido, es mandar a chingar a su madre a Juan Carlos Núñez, se la pasa molestándome y no me deja tranquilo. Lo dejo de molestar señor Alfredo, buen día, saludos desde Culiacán”, se leer en la conversación compartida en Twitter.

El post difundido muestra un audio que supuestamente sería la respuesta de Alfredo Adame, quien habría accedido a insultar a esta persona.

Jajaja Alfredo Adame te voy a pedir un favor que me mandes un audio para unas tipejas que me deben dinero a ver si así ya pagan . pic.twitter.com/jyKXdGYAcq — margasan (@margasan6) September 8, 2020

“Pinche Juan Carlos Núñez, soy Alfredo Adame, ya deja de estar molestando a mi amigo ¿eh cabron?, porque si lo sigues chingando se te va a aparecer el diablo güey y te voy a ir a poner una puta madriza que no te la vas a acabar, ¿eh cabron? ten cuidado, cuando me encabrono, reviento madres, abusado cabron”, se escucha con la voz del conductor de 58 años.

Los reportes señalan que la conversación se realizó en julio pasado, pero apenas ha circulado en las redes sociales volviéndose tendencia. Algunos usuarios han pedido al famoso que envíe insultos a otras personas ya que sería un gran negocio.

