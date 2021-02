Alimento para perros, ¿Cuánta proteína es necesaria?

Compartir esta publicación













Que si las croquetas, que si el sobre, que si es mejor prepararle su comida, existen varias opciones de alimento para las mascotas, pero ¿Cuál le ofrece mejor nutrición, proteína, y en cuánta cantidad?

Nuestras fieles mascotas caninas son los animales domésticos más comunes en los hogares mexicanos, sin embargo a veces nos preguntamos porque nuestro querido compañero está muy gordo o muy “flaco” si le damos la cantidad suficiente para que mantenga un peso óptimo.

Mantener a nuestra mascota sana todo depende del alimento y la cantidad de proteína que contengan las croquetas o sobres de comida que les proporcionamos diariamente ya que algunas veces creemos que cantidad es igual a calidad y no es así, ya que algunas veces aunque el alimento se vea muy abundante no significa que contenga los nutrientes necesarios para nuestro querido “lomito”.

Características y peso

Es importante que primero identifiquemos cuales son las características de nuestra mascota, con ayuda de un veterinario puede indicarte cuál es el peso ideal de tu perrito según sus características físicas, edad y talla además de brindarle los mejores nutrientes para que tenga una alimentación saludable y por ende una mejor calidad de vida.

Algunas veces por cariño y porque nuestros perritos ponen cara que es imposible decir que no, acostumbramos darles comida de nosotros, caldos de pollo o algún alimento que tal vez no sea tan benéfico para su salud a largo plazo, ya que debemos tener en cuenta de que el organismo de los perros no procesa dela misma manera algunos alimentos.

Proteína

Como descendientes de los lobos, los perros conservan su fisiología carnívora es por ello que por instinto ellos comerán hasta saciar su hambre sin importar si el alimento lo pueden metabolizar y si tienen la suficiente cantidad de aminoácidos.

Después de que nacen, por lo general los perros deben ser amamantados por lo menos durante los rimeros dos meses, posteriormente, a partir de los seis meses la ingesta energética de un perro joven debe ser aproximadamente dos veces la que requiere durante su mantenimiento, hasta que se ha llegado al 40% de su peso adulto.

En ese momento, la cantidad de alimento se debe disminuir a, aproximadamente, 1,6 veces el nivel de mantenimiento, para disminuirla todavía más, a 1,2 veces el nivel de mantenimiento, cuando el perro ha alcanzado el 80% de su peso adulto.

Cuando compres alimento para tu mascota debes fijarte en la table nutricional, ahí puedes darte cuenta cuántas son las porciones necesarias según el grado de proteína que contengan, lo ideal es que te asesore un veterinario.

