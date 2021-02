Alistan cheques para residentes de Laredo afectados por la helada

Los residentes de Laredo y Webb que sufrieron daños en sus propiedades por las bajas temperaturas y la falta de energía eléctrica, ya pueden solicitar apoyo económico del programa Ángel de Esperanza.

“Desde este lunes comenzamos a recibir llamados de la comunidad y los oficiales de esta agencia se encargarán de acudir a los domicilios para verificar los daños y entregar los cheques de ayuda”, confirmó el condestable Rudy Rodríguez.

El programa surgió por idea de la veterinaria local Sandra Leyendecker, quien decidió ayudar a residentes quienes sufrieron daños en la plomería de sus casas, en las líneas de electricidad, aparatos averiados, comida perdida al quedarse sin luz e inclusive daños en los vehículos.

La semana pasada Laredo y el Condado de Webb fueron azotados por una onda gélida con temperaturas en grado de congelación que causaron graves daños a la infraestructura.

“Decidimos unirnos gracias a la idea de la veterinaria Sandra Leyendecker y en poco tiempo reunimos ayuda económica que ahora ya está disponible para la comunidad”, expresó el regidor Alberto Torres Jr.

En este programa colaboran de manera decidida además del condestable Rodríguez y sus oficiales, Torres, la misma Leyendecker, el comisionado John Galo, Anna Galo, comisionada de Parques de Texas; Héctor García del hotel La Posada; el abogado John Solís y Cynthia Mares, presidenta de la mesa directiva de Ángel de Esperanza.

Las peticiones de ayuda se pueden hacer llamando al teléfono (956) 523-4316 entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

COVID-19 UPDATE (02/22): Hospitalization rate is at 17.28% (+1 hospitalization from 02/21) with 36 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/6upgSyDeCc

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 22, 2021