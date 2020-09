Alistan envío de cartas para apoyo por pandemia

Se trata de personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos federales pero que pueden ser elegibles para dicho pago

A finales de este mes, el Ser-vicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a enviar cartas por correo a aproximadamente 9 millones de estadounidenses que pueden reclamar un pago de impacto económico por la pandemia del Covid-19.

Se trata de personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos federales pero que pueden ser elegibles para dicho pago si se registran ante el IRS.

Las cartas pedirán inscribirse en IRS.

gov antes del 15 de octubre para recibir su pago antes de fin de año. Las personas pueden recibir has-ta mil 200 dólares, y las parejas casadas pueden recibir hasta 2 mil 400 mientras las personas con niños menores de 17 años que califiquen al final de 2019 pueden obtener hasta 500 adicionales por ca-da niño calificado.

Las cartas se enviarán a personas que no han presentado una declaración para 2018 o 2019.

A base de un análisis interno, estas son personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos, a base de los formularios W-2, 1099 y otras declaraciones de terceros disponibles al IRS.

Pero muchos en este grupo todavía son elegibles para recibir un pago de impacto económico.

“El IRS ha hecho un es-fuerzo de alcance sin precedentes para asegurarse de que las personas estén al tanto de su elegibilidad potencial para un pago de impacto económico este año.

“Millones que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se inscribieron y recibieron un pago. Damos este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que tal vez no sepan que podrían ser elegibles para este pago o no saben cómo inscribirse para uno.

Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden inscribirse rápidamente en IRS.gov y obtener su dinero este año”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS.

La carta, oficialmente conocida como Aviso 1444-A del IRS, está escrita en inglés y español e incluye información acerca de los criterios de elegibilidad y cómo los destinatarios elegibles pueden reclamar un pago de impacto económico en IRS.gov.

El envío, que comenzará alrededor del 24 de septiembre, se entregará de una dirección del IRS.

Para ayudar a abordar los problemas de fraude, una copia de la carta está disponible en I R S.gov.

Esta carta insta a las personas elegibles a inscribirse antes del 15 de octubre para un pago a través de la herramienta gratuita NonFilers: Enter Payment Info Here, disponible en inglés y español y solo en IRS.gov.

Más de 7 millones de personas han usado la herramienta NonFilers para inscribirse para un pago.

Aquellos que no puedan acceder a la herramienta NonFilers pueden presentar una declaración en papel simplificada al se-guir los procedimientos descritos en las Preguntas Frecuentes sobre pago de impacto económico en IRS.gov.

Una persona es probablemente elegible si es ciudadano estadounidense o extranjero residente; tiene un número de Seguro Social elegible para trabajar; y no se puede reclamar como dependiente en la declaración de impuestos federales de otra persona.

La fecha límite de inscripción para que los que no presentan una declaración de impuestos reclamen un pago de impacto económico a través de la herramienta NonFilers es el 15 de octubre.

Las personas también pueden esperar al 2021 y reclamarlo como un crédito en su declaración de impuestos federales de 2020 al presentar en el siguiente.