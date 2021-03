Alistan plan para ‘reabrir’ Laredo, Texas

Con la pandemia de Covid-19 a la baja, el regente municipal Robert Eads preparará un plan para “abrir” la ciudad de Laredo y permitir la entrada del público a edificios municipales, incluidos los centros comunitarios.

En la junta del lunes por la noche, el cabildo dio luz verde para comenzar a preparar la apertura de oficinas del gobierno de Laredo, incluidas las de servicios públicos, el City Hall, los centros comunitarios y espacios deportivos.

“Nos da gusto anunciar que ya vamos a comenzar a preparar una apertura de la ciudad de Laredo, las estrategias que usamos para atacar la pandemia funcionaron y la comunidad puso su granito de arena, por eso los casos bajaron”, afirmó Eads.

Las instalaciones municipales, oficinas, espacios públicos, parques, centros comunitarios y demás, han estado cerradas desde hace meses, debido al incremento de contagios de Covid-19 y a la cifra de muertes.

En las últimas dos semanas, los contagios comenzaron a descender de manera notable y las defunciones también, e inclusive, en los últimos seis días sólo se han registrado ocho fallecimientos por las complicaciones del virus.

Debido a esto, la regidora Vanessa Pérez hizo una propuesta para comenzar la reapertura de oficinas e instalaciones municipales y el cabildo la respaldó.

El concilio giró instrucciones a Eads para preparar un plan en coordinación con el doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud en Laredo; el director del Departamento de Salud, Richard Chamberlain y el coordinador de Emergencias, Guillermo Heard.

Eads espera tener una propuesta para presentarla ante el cabildo en la junta del 15 de marzo.

“Será un plan muy detallado y preparado con mucho cuidado porque sabemos la importancia de abrir la ciudad, pero debemos hacerlo con precaución para evitar un rebrote de la pandemia”, afirmó el funcionario.

En la reunión del lunes se aprobó la apertura de las canchas de tenis del complejo de la calle Market a petición del regidor Mercurio Martínez III.

