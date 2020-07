Muere por Covid-19 a poco tiempo de su boda

Una mujer de Estados Unidos murió por complicaciones de Covid-19 a poco tiempo de su boda, la cual ya estaba planeando.

De acuerdo con medios locales, Aliyah Marsh, de 25 años, murió el pasado 21 de julio en el condado de Spokane, justo al final de la cuarentena que le fue impuesta a ella y a su novio por haber dado positivo a la enfermedad.

La joven había presentado síntomas leves durante varios días pero poco antes de salir del confinamiento su salud se complicó y murió a las pocas horas.

Con esto Aliyah se convirtió en la primera persona menor de 30 años en morir de coronavirus en el condado de Spokane.

Aunque no se reveló la fecha de la boda, los familiares de Aliyah indicaron que esta se encontraba planeando todo para su matrimonio con su pareja.

Se desconoce si la joven presentaba comorbilidades que pudieran haber complicado su diagnóstico.

From planning a wedding to planning a funeral, the young bride suddenly dies of Covid-19, USA

Instead of waiting for a wedding celebration, 25-year-old Aliyah Marsh of Spokane, Washington, is now planning a funeral after the bride died of Covid-19. pic.twitter.com/8pm1dJsJ8T

— Moises Lopez (@chapoisat) July 23, 2020