Alonso Ancira, llega a México; no quiere ir a prisión por temor a contagiarse de covid

Ciudad de México.- Alonso Ancira acaba de arribar al aeropuerto de la Ciudad de México.Previamentem había solicitado anoche a una juez federal suspender su posible ingreso al Reclusorio Norte y permitirle llevar su proceso en su domicilio debido a que sus padecimientos de salud y edad lo convierten en una persona vulnerable ante un eventual contagio deCovid-19.

La defensa del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) presentó una solicitud de suspensión ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, para evitar la prisión preventiva justificada, informó su abogado Juan Araujo.

“Se promovió un incidente de suspensión para que no ingrese al Reclusorio Norte, ya que tiene diabetes e hipertensión, es una persona vulnerable ante el Covid-19 y se han dado casos en ese reclusorio”, dijo el litigante.

“El lavado es un delito que no merece prisión preventiva de oficio y por eso estamos pidiendo que, en todo caso, se le permita llevar su proceso en un lugar que no sea vulnerable como puede ser su domicilio y no la prisión”.