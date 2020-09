Alpaca invade campo de futbol a medio partido y se vuelve viral

Un partido de fútbol disputado este fin de semana en el condado de Yorkshire del Oeste en Reino Unido, estuvo suspendido durante 20 minutos porque una alpaca invadió el terreno de juego, reportaron diferentes medios de comunicación y en redes sociales donde ya se volvió viral.

Conocido como la alpaca Oscar, el animal, que aparentemente escapó de una granja cercana, obligó a que el juego entre Carlton Athletic y Ilkley Town se viera interrumpido.

Fue una directiva del Ilkley Town, Claire Armstrong, quien grabó el video que se hizo viral en las redes ya que el peculiar hecho fue tomado con mucho humor por quienes siguen la liga y otros usuarios que comenzaron a compartir el video.

“Clair estaba con una llamada con alguien y dijo: ‘Lo siento, tengo que colgar, hay una alpaca en la cancha'”, comentó el presidente del club, Richard Giles.

Crazy scenes ⁦ @CarltonAthletic ⁩ vs ⁦ @ilkleytown ⁩ today. ⁦ @JoeGarsideLUFC ⁩ drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF

Escoltar al animal fuera del campo tomó tanto tiempo que los jugadores tenían frío cuando el partido se reanudó. “He visto y jugado al fútbol por 40 años y nunca presencié algo así”, confesó Giles.

It’s been an alpaca frenzy here @ilkleytown since the pitch invasion on Saturday!

Who thinks we should adopt the alpaca as our mascot!!?

Share your thoughts… #thebahtatters #alpacafootball #bepartofit pic.twitter.com/BY4oXTIAtz

— Ilkley Town AFC (@ilkleytown) September 21, 2020