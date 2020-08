No habrá suficientes toallitas desinfectantes para cubrir la demanda

Ante la alta demanda de toallitas desinfectantes por la pandemia de COVID-19, los estantes de los almacenes podrían sufrir desabastecimiento del producto, al menos eso sucedería con las toallitas fabricadas por la compañía Clorox.

De acuerdo con el director ejecutivo de Clorox, Benno Dorer, los estantes de los supermercados no estarán completamente abastecidos con toallitas desinfectantes de su marca hasta 2021.

“Toda la cadena de suministro está estresada… Creemos que probablemente tomará hasta 2021 antes de que podamos satisfacer toda la demanda que tenemos”, comentó Dorer en entrevista.

El presidente ejecutivo de Clorox señaló que, si bien ellos mantienen reservado el exceso de inventario para las temporadas de gripe, con la pandemia no han podido cubrir un aumento de seis veces en la demanda de muchos desinfectantes.

El directivo señaló que el suministro de la mayoría de sus productos mejorará sustancialmente en los próximos cuatro a seis meses, sin embargo, el de toallitas desinfectantes no.

