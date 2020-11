CDMX: Alumnos de prepa juegan broma a compañero… ahora está desaparecido

Compartir esta publicación













Jorge Barrera, alumno de la prepa 5 de la UNAM, desapareció el 26 de octubre, después de ser víctima de una broma que se originó en un grupo escolar de WhatsApp, en donde algunos de sus compañeros dijeron que tenían que ir a la preparatoria a presentar un examen, él acudió y desde ese día no se le volvió a ver.

De acuerdo con un audio y mensaje de texto del Grupo 454 de WhatsApp, que circularon a través de Facebook, se sabe que Jorge Barrera Ríos, es un joven de escasos recursos, por lo que no cuenta con internet en su hogar, por lo que nunca se percató de que todo se trató de una broma.

Este miércoles 4 de noviembre, después de que el gobierno de la Ciudad de México publicara la Alerta Amber, a través de grupos de Facebook de alumnos de la prepa 5, sus mismos compañeros de grupo dieron a conocer detalles de la broma escolar, que lo hizo trasladarse a ese plantel.

Se activa #AlertaAmber para localizar a un menor de 16 años de edad, de nombre Jorge Barrera Ríos, fue visto por última vez el día 26 de octubre de 2020 en la colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan pic.twitter.com/tTu5ZSK8iS — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 4, 2020

En las capturas de pantalla compartidas se puede observar cómo algunos miembros del Grupo 454 de Facebook, difundieron un mensaje en el que señalaban que se encontraban en la escuela para presentar un examen de geografía, incluso una de las alumnas subió imágenes para hacer creer que se encontraban en la biblioteca de la escuela.

Jorge preguntaba insistentemente a sus compañeros si era verdad, a lo que una de sus compañeras que iniciaron la broma, identificada como Sofía, le confirmó la broma y él joven decidió trasladarse a la escuela.

A través de redes sociales también comenzaron a circular supuestos audios enviados por Jorge Barrera antes de su desaparición.

“Tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo mar y tierra, por favor cuando uno les diga, fuera de coto, ya dejando de bromear, por favor… pero por favor, cuando se les dice ya, es ya, no todo en la vida es risa y risa, ja ja ja”, les dice Jorge.

Continúa:

“Muchos de ustedes, tienen internet en su casa, su internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos son profesionistas, algunos tienen más ventajas que otros, tienen alguna mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras, muchos menos obstáculos que tener en el estudio, habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en internet, mucho menos de tener internet fijo en la casa”.

“Para muchos será una bromita, ‘ay no pasa nada, ay pues ya’…uno tampoco está mucho a la disposición de las personas, habemos unos que vivimos bastante lejos, otros que tenemos que salir a comprar cosas, a hacer cosas para después regresar a la ciudad para después revender esas cosas, hay muchas personas que se quedan en su casa sentaditos, comen, se paran, hacen la tarea y se estresan todo el día”, prosigue en un audio de más de cinco minutos.

“Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa…me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente hasta cierto punto porque nunca en verdad… nadie, me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fie, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hicieran esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicionen”, les dice.

Fragmento del último audio que envió Jorge, de verdad sigo sin creer que existan personas, que creen que es divertido jugar con alguien #nosfaltajorge @unam pic.twitter.com/E27QneGfyM — YouKnow (@youknow1066032) November 5, 2020

Su desaparición también ha retumbado en Twitter con el #NosFaltaJorge, donde internautas se han solidarizado con el joven estudiante y lo han convertido en tendencia a nivel nacional.

“Imagina que tienes que mover cielo, mar y tierra para estudiar, que no naciste con la vida resuelta y acomodada como otros y que a la gente se le haga fácil aprovecharse, reírse.

Y que ahora estés desaparecido por eso.

Es México. #nosfaltajorge

“Escuché las últimas notas de voz que envío, debo reconocer que Jorge tiene una madurez impresionante, lamento que la inseguridad, la falta de empatía y la desigualdad hayan causado todo esto #nosfaltajorge pic.twitter.com/xC03gKDk6R”, dice otro usuario.

Exigen expulsión de los bromistas

Por lo pronto, grupos de estudiantes a interior de la Prepa 5, convocaron a través de Facebook, a reunirse este jueves 5 de julio en la prepa 5, con el fin de presionar a la directora del plantel y a las autoridades de la UNAM a “expulsar” a los estudiantes que hicieron la broma.

Amixes no suelo hacer este tipo de pubs pero por favor denle rt , a Jorge Barrera Ríos estudiante de Prepa 5 le hicieron una broma muy pesada y ahora se encuentra desaparecido. #nosfaltajorge pic.twitter.com/ht2KpaME79 — Carlitros. (@LavastidaCarlos) November 5, 2020

En las capturas de pantalla que circularon en el Grupo de Facebok Cosas que pasan en prepa 5, sobre los mensajes de la broma, se lee una de las fuertes reacciones de una persona que protesta por la broma de que fue objeto su compañero:

“A ver hijos de su puta madre ya saben cómo está el pedo con el chavito que se perdió, quien ve**a fueron los rameros q…”, se alcanza a leer.

A lo que se alcanza a ver la respuesta de uno de ellos:

“En principio papi no le no hicimos broma a él.

La hicimos a todo el grupo.

Y era obvio que se notaba que era una broma.

Así que funenme me male ve**a, no fue mi culpa y yo lo sé”.

Sin embargo, en mensajes anteriores Sofía se burlaba de Jorge por haber acudido a la escuela:

“Oigan

El Jorge se la creyó

Jjajajajaja”

Otro de sus compañeros añade:

“Wey el Jorge valió ve**a jajajaja…”.

¿Qué tan imbécil tienes que ser para hacer una "broma" a un compañero de clase, y después justificarte que era para todo el grupo? Espero y @UNAM_MX sancione o mejor dicho, expulse a los participantes de esta "broma". #nosfaltajorge pic.twitter.com/uC4qU1D6sF — Elis Mora (@Mc_Turneer) November 5, 2020

A ello, le siguieron imágenes de screenshot en las que identifican a los bromistas, además de las conversaciones del grupo, subieron las imágenes con sus fotos, teléfonos, cuentas de redes sociales, y advertían que estaban por subir los de sus familias.

Mientras, la exigencia por que los bromistas identificados como Sofía, Tovias y Hassiel, sean expulsados crece en el resto de los planteles todos los niveles de la UNAM.

Por lo pronto, ninguna autoridad de la UNAM y de la CDMX se pronuncia al respecto.