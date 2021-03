Quedan sin calificar 2 mil alumnos de Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Más de dos mil alumnos no tuvieron calificación, pues no presentaron trabajos -tareas, evidencias, etc.- para poder evaluarlos, por lo que en sus boletas aparecerá el término “sin calificación”.

“Nuestra preocupación fue que a muchos alumnos no se les puso calificación porque no los encontramos, porque no hubo evidencias, entonces se dieron a la tarea de buscar y llamar a los padres de familia para adaptarse a los trabajos y horarios del padre de familia a ver qué es lo que estaba pasando y poder poner actividades y alcancen la más mínima evaluación”, dijo Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo.

LA BÚSQUEDA

Destacó que en la mayoría de los casos se logró establecer una comunicación con los padres de familia y estudiantes, principalmente de primaria y secundaria, quienes deberán esforzarse al máximo para el segundo trimestre de evaluación.

“Las escuelas ahorita están recavando la evidencia para poder evaluar el segundo momento, son tres en el ciclo escolar, por eso la preocupación de los maestros en buscar a aquellos alumnos con dificultades y que no han entregado trabajos ni virtuales, ni físicos, para que no pierdan el año escolar”, destacó.

A casi un año de la escuela en casa, sólo un 93% de la población educativa ha logrado tener una conexión, entre docentes, alumnos y padres de familia, pues existen diversos factores que a algunas familias les impide tener ese acercamiento, entre ellas, la cuestión económica, el acceso a internet ilimitado en algunas zonas y el desinterés por la escuela en línea.

