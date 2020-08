AMAZON HALO, la pulsera deportiva inteligente ya está aquí

Amazon anunció una plataforma de salud compuesta por un servicio de suscripción y una pulsera inteligente que funciona a través de una aplicación móvil desde la que puede realizar una escáner tridimensional del cuerpo para detectar la grasa corporal y así, ayudarte a estar al pendiente de tu salud.

TE PODRIA INTERESAR: Android convertirá tu teléfono en un detector de sismos

Amazon Halo es la propuesta del eCommerce en el sector de los dispositivos para monitorizar la salud. La pulsera de actividad, al contrario que las propuestas más habituales del mercado, no tiene pantalla, para evitar las notificaciones constantes que pueden distraer.

Pero incluye entre sus características un sensor óptico para la frecuencia cardiaca, otro de temperatura, un acelerómetro y dos micrófonos, como informa la compañía en su web oficial.

La batería de la pulsera Halo ofrece una autonomía de hasta siete días, y resistencia al agua, pudiendo sumergirse hasta 50 metros de profundidad. La batería cuenta con carga magnética y se carga por completo en hora y media.

La pulsera se vincula a una aplicación, que trae una serie de funciones que no se ven en otros dispositivos similares. En este sentido aprovecha la cámara del móvil para realizar un escaner del cuerpo del usuario y generar un modelo tridimensional que muestra el porcentaje de grasa corporal.

Otra de las funciones aprovecha los micrófonos para detectar el estado de ánimo a partir de las capturas de voz que realiza en distintos momentos del día. Se trata de una función que puede desactivarse y cuenta con un botón para ello.

Dispositivo y aplicación se complementan con un servicio de suscripción, donde se recogen todos los datos recopilados por la pulsera. También registra el sueño y la actividad física.

Halo está disponible en acceso temprano en Estados Unidos desde el jueves 27 de agosto, y tiene un precio de 99.99 dólares (2 mil 200 pesos).

Introducing Amazon Halo, a new wearable band and membership that helps you improve your health and wellness. #AmazonHalo

Request early access now ➡️ https://t.co/smPIrmXkEH pic.twitter.com/OvsFYGanHW

— Amazon (@amazon) August 27, 2020