Estas son las fechas para las ofertas del Amazon Prime Day

Amazon, la empresa liderada por Jeff Bezos, ya se prepara un temprano inicio de la temporada de compras navideñas, luego de que la pandemia del coronavirus obligara a aplazar la campaña de ofertas y descuentos de su fecha habitual, en julio.

Por lo que el Amazon Prime Day 2020 ya tiene fecha definida y será el 13 y 14 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los municipios de Tamaulipas donde caerá lluvia y granizo por la entrada del Frente Frío Número 4

El evento, con descuentos en más de un millón de productos, tendrá un enfoque importante en las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), para lo cual invertirá más de 100 millones de dólares.

Mark your calendars: #PrimeDay is back on Oct 13 + 14! Now with more ways to support small businesses, deep discounts on holiday must-haves, and 1M+ deals globally. 🔽 https://t.co/tF8qzXlaQx

— Amazon News (@amazonnews) September 28, 2020