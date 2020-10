Las mejores ofertas de Amazon Prime Day 2020

Compartir esta publicación













Es oficial: Después de padecer retrasos debido a la pandemia de coronavirus, el mayor festival de ofertas de Amazon ya tiene fecha: 13 y 14 de octubre. Prime Day generalmente se lleva a cabo a mediados de julio, pero se retrasó este año como resultado de la pandemia de COVID-19.

Este año, al igual que en 2019, el evento de venta para miembros Prime durará 48 horas, en lugar de 36 horas.

¿Qué podemos esperar en el Prime Day 2020? Pues, típicamente las mayores ofertas están en los productos de la marca de Amazon, como las tabletas Fire, las bocinas Echo, los lectores Kindle y las cajitas de streaming Fire TV.

Espera encontrar las mejores ofertas del año en categorías como computadoras, Instant Pots, iPad, televisores, dispositivos para el hogar inteligente y consolas de videojuegos como las muy populares Xbox Series X y PlayStation 5 que saldrán a la venta en noviembre.

Sí, aún faltan semanas para que inicie Prime Day, pero, como siempre, nuestro consejo es la preparación. Así que, mientras tanto, fijándonos en la historia, te puedes preparar leyendo nuestros consejos para aprovechar Prime Day, saber cómo identificar una buena oferta de Prime Day y cómo encontrar las ofertas ocultas de Amazon.

Echo Plus

La nueva Echo Plus de segunda generación tiene un altavoz actualizado con un bajo más potente y un sonido más claro que aún funciona como un hub o central del hogar inteligente.

Echo Show 8

La Echo Show es lo suficientemente grande y con alta resolución como para hacer videollamadas y ver programas de TV. Además, tiene un excelente sonido.

Kindle Paperwhite

Este e-reader de Amazon fue actualizado con nuevas funciones que antes sólo se encontraban en lectores premium como el Kindle Oasis. Ahora el Paperwhite es completamente resistente al agua y su pantalla de plástico es resistente a las caídas y las rayaduras.

Echo Dot Kids Edition

Esta bocina con Alexa para niños no es la versión nueva de 2020 (que es esférica) de la Echo Dot for Kids. Aun así, uno no se puede resistir a su precio: US$35.

Echo Show 5

Esta bocina con pantalla inteligente de 5.5 pulgadas cuenta con una cámara HD para videollamadas. La encuentras con un descuento de US$40 en Prime Day.

Toshiba Fire TV

Este televisor inteligente Toshiba es una opción económica que incluye la tecnología de Amazon que permite usar la asistente virtual Alexa para buscar contenidos, entre otras cosas.

Insignia Fire TV

Este televisor Insignia de 50 pulgadas con Fire TV tiene una resolución 4K y cuenta con el asistente virtual Alexa que puedes utilizar para buscar contenido o controlar otros dispositivos inteligentes del hogar.

Echo Auto

Echo Auto, que te permite usar Alexa en tu carro, es simple, económico y no requiere de su propia conexión a Internet sino que usa la de tu celular.

Paquete Eero Pro 6

El Eero Pro 6 es la nueva generación del sistemas de Wi-Fi de red mallada (mesh) de Amazon, y para este Prime Day la compañía ofrece el nuevo sistema de routers. El paquete que también incluye dos focos inteligentes Philips HueBulbs y una bocina inteligente Echo Dot.

Paquete de Eero Pro 6 con FireTV Cube

Amazon ofrece un paquete de tres Eero Pro 6 y un Fire TV Cube gratis, que generalmente se vende por separado por US$120. El Fire TV Cube cuenta con Alexa y sirve para prender y controlar tu televisor, caja de cable o una barra de sonido.

Fire TV Recast

El Fire TV Recast es un DVR o grabador de video digital que almacena hasta 75 horas de programación en HD. También puede transmitir video en vivo ––y grabado–– a los dispositivos Fire TV, el Echo Show, las tabletas Fire y dispositivos móviles.

Dos Amazon Echo Dot de tercera generación

La Amazon Echo (3ra generación) se actualiza con un sonido que promete ser hasta 70 por ciento más fuerte. Durante la temporada de ofertas del Prime Day, puedes comprar dos Echo Dots por US$39.99.

Blink Mini

La Blink Mini podría ser la opción ideal. Además, durante el Prime Day puedes llevarte dos por US$49.98. Su precio normalmente es de US$35 cada una.

Soul S-Fit

Los Soul S-Fit son como una versión económica de los Jaybird Vista. Los S-Fit no suenan tan bien como los Vista, ni tampoco tienen la misma calidad de construcción. Pero son livianos, cómodos de usar y tiene una caja compacta. Son resistentes al agua con una certificación IPX67.

Sony WF-SP800N

Los WF-SP800N son los audífonos deportivos de Sony realmente inalámbricos con cancelación de ruido. Tiene buen sonido, cancelación de ruido sólida y una buena calidad de llamada.

Sony WF-XB700 Extra Bass

La calidad de sonido de los WF-XB700 no alcanza a la de los WF-1000XM3 o WF-SP800N, pero tiene buen bajo y sonido. Es resistente a las salpicaduras con una certificación IPX4.

Sony WF-1000XM3

Los WF-1000XM3 son unos de los audífonos inalámbricos con mejor sonido, aunque no son a prueba de agua ni de sudor.