Deja Municipio sin ambulancias a Nuevo Laredo

En plena pandemia el gobierno de Nuevo Laredo no tiene disponibles ambulancias -municipales- para Protección Civil y Bomberos, por lo que los traslados son a través de asociaciones civiles y la Cruz Roja, pero con una disponibilidad muy limitada para atender los llamados de emergencia.

Luis, la mañana del lunes llamó al 911 para solicitar una ambulancia que requería un familiar que se debatía entre la vida y la muerte, pero la respuesta fue nula.

“Tuvieron que recurrir a la Cruz Roja, mi familiar está en coma, no sé si se pudo haber evitado; lo que sí sé es que no es posible que la ciudad no cuente con equipo de auxilio, que el personal hasta preocupado te responda que no tienen cómo apoyarte porque no hay ambulancias”, expresó Luis.

El mismo día, pero horas más tarde, se registró un accidente en el bulevar Colosio en donde un joven resultó lesionado de gravedad, los paramédicos se enfrentaron a esa problemática y fue necesario solicitar el apoyo de una unidad del sector privado.

El personal de Protección Civil y Bomberos trabaja con deficiencias, pues además les hace falta uniformes -los que tienen están desgastados-, material y equipo para poder prestar atención a la comunidad.

Desde diciembre, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a manifestar que el servicio de ambulancias era lento o de plano inexistente.

Desde hace 15 días la dependencia está sin unidades, de las cuatro que tenían, todas presentan fallas mecánicas y permanecen en talleres que proveen servicio de reparación a unidades municipales, además de no contar con el personal suficiente para manejarlas, por lo que para llamados de emergencia deben recurrir a instituciones como la Cruz Roja o empresas privadas y asociaciones civiles.