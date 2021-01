Amenaza de bomba en fábrica de vacunas anti covid-19 de AstraZeneca

Este miércoles se registró una alerta de bomba en un polígono industrial del norte de Gales, en una planta de envasado de vacunas de AstraZeneca/Oxford contra el Covid-19, informó la policía británica.

“Estamos tratando actualmente un incidente en curso en el polígono industrial de Wrexham”, informó la policía local en un comunicado. “Las carreteras están cerradas y pedimos al público que evite la zona hasta nuevo aviso”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer en Texas es acusada de llevar a niña al extranjero para mutilar sus genitales

El grupo farmacéutico Wockhardt publicó por medio de Twitter que su fábrica había sido “parcialmente evacuada a la espera de una investigación exhaustiva” tras la recepción de un “paquete sospechoso” el miércoles por la mañana.

De acuerdo con medios locales, se desplegó en el lugar a un equipo de especialistas equipados con un robot de neutralización de artefactos explosivos.

Wockhardt UK in Wrexham this morning received a suspicious package. Relevant authorities have responded and upon expert advice we have partially evacuated the site pending a full investigation. The safety of our employees and business continuity remain of paramount importance.

Más tarde, la empresa comunicó que las autoridades habían concluido la investigación del misterioso paquete.

“Podemos confirmar que la investigación del paquete sospechoso ha concluido. El paquete fue asegurado y ahora se permite que el personal regrese a las instalaciones.

Agradecemos a las autoridades y expertos por su rápida respuesta y resolución del incidente.”

We can confirm that the investigation of the suspicious package today has been concluded. The package was made safe and staff are now being allowed back into the facility.

We are grateful to the authorities and experts for their swift response and resolution of the incident.

— WockhardtUK (@WockhardtUk) January 27, 2021