Amenazan a estudiantes de la UAT por elecciones

La diputada de Morena, Guillermina Medina Reyes pidió a directivos de la UAT evitar la coacción y amenazas a estudiantes y personal de la UAT para participar en las campañas políticas.

“Aquella persona que oprima a un estudiante lo pagaré con traición a la patria, es tiempo de proclamar muy alto que nadie en este Estado manipulará la autonomía educativa”, afirmó.

“Todo trabajador de las Universidades Autónomas de Tamaulipas deben de enfocarse a evitar la intervención de partidos políticos dentro de las universidades; es decir, que toda persona ejerza fuerza alguna para persuadir a estudiantes a que voten por determinado partido político, a evitar la recopilación de credenciales de elector de los escolares dentro de la aulas de la universidad, denunciar los abusos y amenazas y utilización de grupos de estudiantes a participar en campañas políticas”, señaló la diputada.

“Usar a la universidad para proselitismos, es una infamia”, afirmó.

“Tienen que aceptar el control de un trabajador de la Universidad para convencerlo a participar en campañas a cambio de ciertos beneficios académicos, estos hábitos deben de erradicarse, ya no más influyentismo dentro de las Universidades Autónomas de Tamaulipas”, afirmó.

“La libertad de decisión de un estudiante no puede ser efectiva si no existe la igualdad, de nada sirve que los derechos del estudiante sean provocados ante estos estrados si en las aulas los quebrantas, si no les damos los medios efectivos a un estudiante para que puedan garantizar su libertad de elección”, dijo