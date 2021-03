PAN los amenaza si no apoyan a Rivas

Compartir esta publicación













Ciudadanos que son beneficiarios de la dirección de Bienestar Social del gobierno municipal denunciaron el acoso e intimidación por parte de funcionarios que con un “Aviso de Privacidad” y de manera verbal, intentan presionarlos para que utilicen sus redes sociales a favor del alcalde con licencia Enrique Rivas.

Vecinos de colonias del poniente de la ciudad, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, explicaron cómo personal y lideresas de Bienestar Social llegaron hasta sus hogares para hacerles firmar un “contrato” con el que supuestamente ellos saben “a quién le dan like y a quién siguen” en sus redes sociales.

“Fueron por mí y me llevaron a casa de una de las lideresas, entramos a un cuarto y ahí me estuvieron hostigando porque entre mis contactos tenía a personas de otros partidos, porque según le di like a una publicación de alguien más y que no tenía porqué andar apoyando a nadie más que no sea el alcalde.

“Luego sacaron unas hojas que no me dejaron leer y me hicieron firmar; me dijeron que con eso ellos podían tener acceso a mi Facebook y ver a quién seguía y quiénes eran mis amigos, y que yo sólo podía compartir y darle like a cosas del gobierno y de Rivas porque si no, ya sabía lo que iba a pasar”, comentó una de las denunciantes.

El Mañana tuvo acceso a este supuesto “contrato” con el que le aseguran a las personas que ceden los permisos para revisar sus redes sociales y en realidad se trata de un “Aviso de Privacidad” de las páginas del gobierno municipal www.nld.gob.mx y la App YoNLD y que utilizan como señuelo para engañar e intimidar a los ciudadanos.

“Conmigo también llegaron y me comenzaron a preguntar qué con quién estaba, que si estaba apoyando a Morena, insistieron en que me iban a estar vigilando; que tenía que firmar unas hojas para darles permiso de revisar mi Facebook y con eso se iban a dar cuenta cuando anduviera dándole like a otros.

“Me dio mucha desconfianza porque mi Face es personal y les dije que me dejaran leer las hojas, pero no quisieron, me repetían que ellos sólo querían estar seguros de que no andaba con alguien más porque si no, ya sabía lo que iba a pasar”, relató.

Con este aviso de privacidad intentan intimidar a los ciudadanos.

Y aunque sólo se trata de un aviso de privacidad en el que se detalla que los datos recabados por las páginas oficiales del gobierno municipal de Nuevo Laredo serán empleados para las finalidades necesarias, los trabajadores municipales hacen creer a las personas que al firmar el documento pierden su privacidad y entregan un permiso al gobierno para monitorearlos y conocer sus movimientos en redes sociales.

Esta no es la primera vez que beneficiarios del Ayuntamiento denuncian este tipo de acoso. Durante esta administración de Enrique Rivas, se han reportado casos similares, en los que amenazan con quitar los apoyos a las familias de escasos recursos.

