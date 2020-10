AMLO declara que se hace pruebas de Covid-19 por semana

Compartir esta publicación













Por cuestiones de los protocolos de salud ante el contagio del Covid-19, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su tradicional rueda de prensa mañanera, que se realiza cada semana una prueba para detectar Coronavirus.

Señaló que los martes, los días que realiza el seguimiento, con esto asegura cuidar de su salud.

Esto, luego de que se confirmara que el Secretario de Marina, el Almirante Rafael Ojeda Durán, diera positivo a coronavirus. López Obrador señaló que lleva a cabo todas las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19 con su equipo.

“Yo me cuido y guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas. Me hago una prueba, generalmente por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes”, declaró López Obrador.

Te puede interesar: Vinculan a Cabeza de Vaca con general Cienfuegos

El presidente de la República, aseguró que lleva entre 6 y 8 pruebas de Covid-19, por ello solicitó a la comunidad, de no tomar confianza, debido a que es una situación altamente peligrosa, que está causando mucho daño y pérdidas.

“Sobre todo se ensaña con quienes tienen más edad o padecimientos, ya sean cardíacos, hipertensión o diabetes con quienes ya sabemos y desgraciadamente ha sucedido y nos duele mucho que pierdan la vida conocidos, amigos y familiares”, señaló el mandatario.

Indicó que se han presentado varios casos de covid-19 en el gabinete, donde algunos han sido más graves que otros, pero la recuperación ha sido gradual.

Respecto al estado de salud del almirante Ojeda, AMLO comentó que se encuentra bien, sin molestias mayores y que mantienen una comunicación frecuente.

El Presidente dijo que la última vez que tuvieron contacto fue el viernes, debido a que se llevó a cabo la reunión diaria sobre seguridad, pero que tomaron precauciones para evitar contagios.

“Cómo guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio. Vamos a esperar la prueba de mañana martes”, concluyó.