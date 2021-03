AMLO: Indaga FGR cuentas de Romero Deschamps por 309 mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por depósitos de 309 millones de pesos.

La información fue confirmada al presidente por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, luego de ser cuestionado en la mañanera sobre si había alguna denuncia contra Carlos Romero Deschamps, quien hace unas semanas renunció a Pemex.

“Que hay dos denuncias en la Unidad de Inteligencia. No, hay dos denuncias en la Fiscalía según la Unidad de Inteligencia Financiera por depósitos de 309 millones de pesos. Sí (de Romero Deschamps)”, dijo en conferencia matutina.

El presidente dijo que la Fiscalía es la que debe determinar si el dinero es ilícito y que la UIF presentó los casos porque la instrucción presidencial es denunciar para no ser cómplices.

Ademas, el mandatario aseguró que también existen investigaciones contra los dirigentes de las seis refinerías del país, esto por temas relacionados con el robo de combustible, aunque detalló que se revisan muchos otros casos más por la misma cuestión.

“Están abiertas las investigaciones, no solo en este caso, son cientos, todas relacionadas con el huachicol en ductos pero también vigilando el manejo de la refinerías. Hay testimonios de que antes salían pipas de las refinerías, no era el que se perforara un ducto y se llevara a cabo una toma clandestina o que se explotara la gasolina como una toma, no, también se permitía desde las refinerías”, agregó.